Теннисистка Касаткина впервые объяснила отказ выступать за Россию

Теннисистка, бывшая 12-я ракетка мира Дарья Касаткина заявила, комментируя свое решение сменить спортивное гражданство с российского на австралийское, что у нее "не было особого выбора".

Как пишет Bounces, спортсменка заявила, что ей "нужно было сделать этот шаг", если она хотела оставаться самой собой. При этом Касаткина отметила, что "было очень нелегко, но позитивная реакция фанатов и игроков очень много значит для меня".

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина, комментируя решение Касаткиной, назвала сложившуюся ситуацию абсолютно нормальной. При этом Роднина вспомнила выражение "Баба с возу — кобыле легче".

Смена спортивного гражданства может оказаться единственной возможностью для российского спортсмена участвовать в международных турнирах после того, как различные федерации отстранили нашу страну от соревнований по политическим причинам.

Президент России Владимир Путин отмечал, что мировой спорт делают площадкой политических игр, тогда как он должен оставаться вне политики, свободным и честным.