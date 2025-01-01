В Финляндии допустили открытие границы с Россией

Финские власти могут начать обсуждение открытия границы с Россией к концу 2025 года. Об этом рассказали во вторник, 1 апреля, информированные источники.

По словам собеседников Ilta-Sanomat, это вполне вероятно с учетом нынешних геополитических тенденций: если бы Евросоюз восстановил диалог с Россией, в Хельсинки могли бы рассмотреть вопрос о переговорах по открытию границы.

Однако "смягчение" в этом вопросе может произойти не ранее конца 2025 года, хотя "уже некоторое время правительство мысленно готовится к открытию восточной границы, если ЕС примет существенные решения в отношении России", отмечают источники.

В ноябре 2024 года, когда исполнился год с начала введения ограничений на пересечение финско-российской границы, в Хельсинки заявили об отсутствии предпосылок для смены политики в этом вопросе. Вместе с тем финская пограничная охрана продолжала сотрудничество с российскими коллегами.

Между тем эстонский парламент не поддержал инициативу о закрытии границы с Россией. За принятие документа высказались всего лишь 14 депутатов, тогда как 61 политик проголосовал против.