Собянин: Экстренную медпомощь в Москве оказывают по новому стандарту

Москва первой в стране разработала и внедрила новый стандарт экстренной медицинской помощи. Об этом во вторник, 1 апреля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как пояснил Собянин в своем Telegram-канале, главными элементами этого стандарта являются единые алгоритмы по большинству случаев обращения за экстренной помощью, высококвалифицированный персонал, цифровизация, единый стандарт организации стационаров и оснащения новейшим оборудованием.

В центре внимания находится человек — медперсонал сосредоточен на борьбе за его здоровье. Установлен также единый стандарт клиентского сервиса.

Мэр Москвы подчеркнул, что по новому стандарту уже работают все взрослые многопрофильные больницы города. Столичные власти продолжат и далее улучшать качество работы скорой помощи и стационаров.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что около 800 миллиардов рублей выделило правительство Москвы на возведение жилых домов, школ и больниц, спортивных комплексов и других сооружений, которые будут служить многим поколениям горожан.

Продолжается и модернизация уже построенных социальных объектов. Например, ожидается, что реконструкцию трех корпусов клинического научного центра имени Логинова завершат до конца 2026 года. Один из главный онкологических стационаров в Москве, в котором оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь, получит новейшее оборудование, также будут обновлены инженерные коммуникации.