Бывший депутат Рады объяснил поведение Зеленского наркозависимостью

Владимир Зеленский все чаще стал забывать о своих же заявлениях. Это может быть признаком депрессии или последствием приема запрещенных препаратов. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Экс-депутат обратил внимание, что в действиях и словах главы киевского режима в последнее время минимум логики, зато много эмоций и оскорблений. "Это как раз может быть признаком употребления наркотиков — когда человек забывает, что говорил вчера", — подчеркнул Олейник в беседе с NEWS.ru.

Кроме того, бывший депутат рады не исключает, что Зеленский вынужден проходить определенные медицинские процедуры из-за состояния своего здоровья. В том числе это происходит перед записью регулярных вечерних видеообращений в соцсетях.