Милорад Додик опроверг получение гражданства России

Лидер боснийских сербов Милорад Додик не получал российского гражданства, несмотря на курсирующие слухи. Об этом рассказал сам политик во вторник, 1 апреля, во время визита в Москву.

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) прокомментировал публикации о том, что ему якобы присвоено гражданство России, причем фейк этот распространяли со ссылкой на портал Sputnik Сербия, который в действительности подобного не сообщал.

Милорад Додик подчеркнул, что "не просил гражданства Российской Федерации и не получал его", сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин издал указ, согласно которому граждане Украины, находящиеся в нашей стране без законных оснований, обязаны легализовать свой статус или выехать с российской территории до 10 сентября.

Тем временем лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов потребовал отобрать российский паспорт у актера Жерара Депардье. Депутата возмущает поведение французской звезды, который словами о "русской натуре" оправдывает хамство и дебоши, явно не уважая страну, "в которой к тебе душевно отнеслись".