Востоковед Маслов прокомментировал слухи о расхождении России и Китая

Есть ли риск того, что Вашингтон на фоне российско-американского сближения постарается вбить клин в партнёрство Москвы и Пекина? Какой ответ готов дать Китай на объявленную Дональдом Трампом "войну пошлин"? И могут ли США ради ослабления соперника спровоцировать вооружённый конфликт КНР с Тайванем?

В программе "События. 25-й час" на вопросы Алексея Фролова ответил директор Института стран Азии и Африки Алексей Маслов.

"Слухи по поводу какого-то раскола или даже частичного расхождения России и Китая абсолютно напрасны", - отметил он.

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