"Надоела, как сто чертей": адвокат сообщил, что Петросян оставит дочь без квартиры

Страшная дочь Евгения Петросяна Викторина вернулась в Россию после нескольких лет жизни в США и вынуждена ютиться у подруги. Отец сменил замки в квартире, в которой прописана женщина и через суд пытается ее выписать.

Иск к Викторине отец подал еще в декабре прошлого года. Петросян требует выписать дочь из его однушки на Ростокинской набережной. Адвокат Леонид Ольшанский убежден, что скорей всего суд встанет на сторону юмориста. Викторина по закону потеряла право проживания в квартире и суд будет на стороне артиста.

"Существует такое понятие, как "утративший право на проживание". Если человека не пускали, замки поменяли — это другой вопрос, если человек добровольно уехал в другой город или страну учиться или работать, то он теряет свое право", — пояснил юрист.

Ольшанский предполагает, что Петросян мог потребовать выписать дочь, потому что готовится к продаже недвижимости. Но также дело может быть и в личной неприязни.

"Решил: "Надоела, как сто чертей, я тебя выпишу — и знать не знаю". Учитывая, что у него новая семья, молодая жена, личная неприязнь растет, — отметил адвокат в беседе с NEWS.Ru.