Российские военные продолжили наносить высокоточные удары по тыловым районам ВСУ. Этой ночью взрывы прогремели в Харьковской и Одесской областях. Как неоднократно отмечали в Минобороны, удары по военным объектам неонацистов - это ответ на попытки Киева нанести ущерб российской энергоинфраструктуре.

Наши войска продолжают наступление на ключевых направлениях в зоне СВО. В ДНР от неонацистов освобожден посёлок Разлив. Мощную огневую поддержку передовым отрядам мотострелков оказали артиллерийские расчёты и экипажи ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из опорников.

На Краматорско-Дружковском участке фронта неприятеля накрыли "Градом". Помогая штурмовым группам, расчет РСЗО точным залпом уничтожил замаскированные огневые позиции вражеской артиллерии. На Красноармейском направлении точно сработал экипаж САУ "Гиацинт". Стреляли по разведанным целям, корректируя огонь в режиме реального времени с помощью беспилотников.