CNN: глава РФПИ Дмитриев проведёт переговоры со спецпосланником Трампа в Вашингтоне

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев посетит в Вашингтон на этой неделе для переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом в среду, 2 апреля, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Утверждается, что переговоры представителей РФ и США будут посвящены российско-американским отношениям.

"Ожидается, что высокопоставленный российский переговорщик Кирилл Дмитриев на этой неделе посетит Вашингтон, чтобы встретиться с высокопоставленным чиновником Трампа Стивом Уиткоффом для переговоров об укреплении отношений между двумя странами в их стремлении положить конец войне на Украине", — пишет телеканал.