В Таганроге продолжает действовать режим ЧС после атаки дронов ВСУ

Информация о ситуации в Таганроге. В городе продолжает действовать режим ЧС, который был введен ночью после атаки украинских беспилотников на жилые дома.

Повреждены гаражи и одна многоэтажка. Все жители эвакуированы. Два человека с легкими травмами обратились за медицинской помощью. По оценке специалистов, несущие конструкции здания в порядке, от коммуникаций его не отключили.

После того, как дом обследуют саперы, жильцам разрешат вернуться в свои квартиры. Атаке украинских беспилотников этой ночью подвергся и Курск. Там поврежден многоквартирный дом, обломки сбитого дрона упали на крышу. Пострадавших нет.