Отряд ВМФ России провел плановые учения в Каспийском море

Отряд ВМФ России в составе шести ракетных кораблей вышел в Каспийское море. Там наши военные провели плановые учения.

По условному противнику отработали корабельными 76-миллимитровыми артиллерийскими установками. Экипажи также успешно отразили воздушные атаки и нападения безэкипажных катеров. Для этого задействовали зенитный ракетный комплекс и крупнокалиберные пулемёты.

Чтобы защититься от ответного удара, выставили радиоэлектронные помехи. Также в ходе тренировки боевые расчёты отработали навыки обороны при стоянке на незащищённом рейде.