В Ленобласти контрактников обучают приемам радиоэлектронной борьбы

В Ленинградской области проходят обучение военные, несущие службу в зоне СВО. Основная дисциплина - применение антидронового ружья в реальных боевых условиях. На эти занятия бойцов часто командируют прямо с фронта. Как говорят инструкторы, современные технологии меняются очень быстро. А чтобы победить, нужно всегда быть на шаг впереди.

Такие тренировки на учебных полигонах периодически проводят для всех бойцов, независимо от звания и боевого опыта. Вовремя среагировать на появление "птички" - так на фронте называют беспилотники - один из важнейших навыков в современной войне.

Участники СВО говорят, что дроны из-за своей скорости и внезапности - это самая главная опасность. Вот это украинский беспилотник, такая "птица" если она оборудована боекомплектом с поражающими элементами - может покалечить или даже убить до десяти человек.

Скорость летящего дрона может достигать 140 километров в час - такую цель бывает сложно поразить огнем. Один из эффективных способов борьбы с разведывательными беспилотниками или устройствами типа FPV - радиоэлектронное ружье.

Несмотря на кажущуюся простоту использования, работа с таким ружьем требует навыка, любая заминка на линии боевого соприкосновения - и дрон достигнет своей цели. Инструкторы, уже видевшие, как это происходит в зоне специальной военной операции, обучают тех, кто никогда не держал в руках такого аппарата. Беспилотник нельзя выпускать из радиуса действия этого ружья.

Из тех военнослужащих по контракту, кто проявляет повышенный интерес именно к средствам радиоэлектронной борьбы - так называемым РЭБам - уже на фронте формируют расчеты для работы на передвижных базах обнаружения каналов управления противника. Её, как танк, обслуживает экипаж из трех человек.

Такие мобильные комплексы оперативно разворачиваются в стратегических геоточках - они как бы накрывают все пространство вокруг себя радиоэлектронным куполом - на три километра в любом направлении. Обучение военнослужащих по контракту основным приемам радиоэлектронной борьбы проводится регулярно. Порой бойцов командируют на такие занятия прямо с фронта. Офицеры с боевым опытом говорят: технологии на этой войне меняются очень быстро. И чтобы победить, нужно всегда быть на шаг впереди.