Трамп подсчитал стоимость содержания Гренландии

Белый дом работает над оценкой того, во что обойдется правительству контроль над Гренландией. Официальные лица Белого дома в последние недели предприняли шаги для определения финансовых последствий присоединения острова к территории США, включая стоимость предоставления государственных услуг для ее 58 000 жителей, сообщает The Washington Post.

Издание напоминает, что требования Трампа вызвали возмущение международного сообщества и упреки со стороны Дании. Несмотря на это, сотрудники бюджетного управления Белого дома уже подсчитывают возможные затраты на содержание Гренландии в случае ее приобретения. Они также пытаются оценить, какой доход в казну США можно было бы получить от природных ресурсов острова.

Один из вариантов, которые рассматриваются в Вашингтоне, заключается в том, чтобы предложить правительству Гренландии более выгодную сделку, чем Копенгаген. Дания в настоящее время субсидирует остров на сумму около 600 миллионов долларов в год. США, по словам чиновников, готовы платить на 100% больше.