Регина Тодоренко проиграла в суде писательнице Мишиной

Регина Тодоренко проиграла во Втором кассационном суде иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к петербургской писательнице Дарине Мишиной и журналистам, освещавшим скандал. Ее жалоба "оставлена без удовлетворения", сообщает РИА Новости.

Телеведущая обратилась в суд после того, как Мишина в интервью обвинила Тодоренко в "литературном рабстве": якобы Дарина писала для Регины детскую книгу, но та отказалась оплатить работу. В свою очередь ведущая назвала обвинения писательницы враньем. Кроме того, Тодоренко требовала не только признать высказывания Мишиной ложными, но и запретить их распространение в социальных сетях.

Также писательница подала в суд о защите авторских прав. По ее версии, телеведущая заказала ей книгу, приняла первую главу, но затем перестала с ней сотрудничать и не заплатила. Кроме того, утверждает Мишина, Тодоренко не захотела подписывать с ней трудовой договор, хотя они на протяжении двух лет поддерживали рабочие отношения. Регина подала ответный иск о признании договора незаключенным. Обе получили отказы.