Пресняков отремонтировал дачу Пугачевой

Свою дачу Алла Пугачева несколько лет назад оформила на старшего внука Никиту Преснякова. Какое-то время он жил там со своей избранницей Аленой Красновой, однако вскоре после начала мобилизации в России Никита уехал в США. За ним отправилась и супруга. А Алла Пугачева еще до этого покинула страну, перебравшись в Израиль.

В результате Пресняков принял решение продать дачу. Вот только ее никто не покупает. Поговаривают, дом площадью 760 квадратных метров отказываются брать из-за скандального имени собственника, а также из-за отсутствия централизованной канализации. В роскошной усадьбе установлен септик.

Какое-то время дачу пытались сдавать в аренду за два миллиона рублей в месяц, но и в этом случае дело не пошло. А тут еще здание постепенно стало приходить в негодность, и Никита Пресняков решил отремонтировать дом. Специально нанятые люди подлатали полы, лестницы и стены. Сейчас там постоянно живет смотрительница, передает SHOT. Сообщается, что недвижимость снова выставили на продажу. Ее оценили в 152 миллиона рублей.