Вильфанд рассказал россиянам о погоде до конца лета

Россиянам рассказали о погоде до конца лета. На большей части территории страны с апреля по сентябрь температура будет около и выше нормы. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"То есть прогнозируется теплый режим", — сказал он в интервью РИА Новости.

Вильфанд отметил, что температурные аномалии возможны в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, в большинстве регионов Сибири и на севере Урала.

На юге европейской части России и в Якутии температура также будет выше нормы, но там возможен дефицит осадков.

Отрицательных температурных аномалий не прогнозируется ни в одном регионе России, добавил Роман Вильфанд.