Овечкин побил рекорд канадца Горди Хоу

Александр Овечкин установил еще один рекорд Национальной хоккейной лиги. Российский нападающий "Вашингтона" стал первым по количеству заброшенных шайб за регулярный чемпионат среди игроков в возрасте 30 лет и старше.

Шайба Овечкина, заброшенная в гостевом матче против "Бостона" (4:3), стала для форварда 416-й с момента достижения 30-летнего возраста. Таким образом, россиянин превзошел рекорд канадского форварда Горди Хоу (415).

Овечкин забросил 30-ю шайбу в ворота "Бостона" за время карьеры в НХЛ. Это 14-й клуб, получивший тридцать "подарков" от Александра Великого. Овечкин повторил достижение канадского форварда Фила Эспозито. Рекорд по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки, который забрасывал как минимум 30 шайб шестнадцати клубам НХЛ.

Кроме того, в матче с "Бостоном" Овечкин довел количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 891. Он занимает второе место по этому показателю, уступая только Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы, передает ТАСС. Таким образом, от рекорда Александра отделяют три шайбы.