Верховный суд поставил точку в разделе имущества людей, состоящих в гражданском браке

Все началось с того, что суд рассмотрел спор пары из Краснодарского края. Мужчина и женщина состояли в официальном браке более 20 лет, затем оформили развод, но потом продолжили жить вместе. Вскоре мужчина подарил экс-зазнобе машину. А затем они окончательно расстались. После этого бывший супруг обратился в суд с требованием признать автомобиль совместно нажитым имуществом.

Однако суд первой инстанции ему отказал, но апелляция изменила решение, мотивируя его тем, что после развода прошло мало времени, а значит, деньги, на которые куплена машина, являются совместно нажитыми.

Точку в деле поставил Верховный суд. Инстанция опровергла это решение и подчеркнула, что имущественные права и обязанности супругов возникают только после официальной регистрации брака.

"Режим совместной собственности супругов на имущественные отношения между лицами, не состоящими в браке, распространен быть не может", — говорится в определении. Суд оставил машину женщине, передает РИА Новости.