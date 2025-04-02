Вучич сообщил о тайных переговорах Путина с двумя мировыми лидерами

Президент Сербии Александр Вучич дал интервью блогеру Марио Науфалу. Он сообщил, что не встречался с российским коллегой Владимиром Путиным с 2021 года, но знает "как минимум двух мировых лидеров, которые тайно разговаривали с ним". Причем когда собеседник упомянул премьер-министров Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо соответственно, Вучич ответил, что не их имел в виду.

Отметим, что Орбан приезжал в Москву в июле 2024 года, а Фицо - в декабре прошлого года.

Вучич объявил, что намерен увидеть Путина 9 мая, передает РБК.

"Это значит, что мы очень искренние, очень честные и очень верные своему слову. Мы делаем то, что говорим", - заявил сербский лидер.

Также в ходе беседы Александр Вучич сообщил, что сербская армия внесла основной вклад в освобождение страны от фашистов во время Второй мировой войны. В ходе интервью президент Сербии согласился со словами блогера о том, что помощь Советского Союза была "ограниченной".