Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 2800

Спасатели продолжают извлекать тела жертв разрушительного землетрясения в Мьянме. По последним данным, число погибших превысило 2800. Еще 373 человека числятся пропавшими, сообщает китайское агентство Синьхуа.

Агентство сообщило со ссылкой на местные власти, что еще 4639 человек пострадали. Ранее сообщалось о 2719 погибших и 4521 раненном, передает РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта. Толчки ощущались в пяти соседних странах. МЧС по указанию президента России Владимира Путина направило в Мьянму два самолета со специалистами для помощи в ликвидации последствий стихии. 31 марта в Мьянму вылетели еще 95 спасателей.