Сотни мощных взрывов этой ночью прогремели в крупных городах Украины, сообщили местные власти и СМИ. Поражены военные объекты неонацистов и арсеналы с натовским вооружением - в Сумской, Николаевской и Киевской областях. Не менее 15 детонаций - под Харьковом. Там полностью выгорело здание завода, где размещали формирования боевиков и западных наёмников. Пожар не могли потушить более 8 часов. Также взрывы прогремели в Одесской области. Уничтожены склады с боеприпасами и техникой. Как неоднократно подчёркивали в Минобороны, удары по военным объектам Украины - это ответ на попытки Киева нанести ущерб российской энергоинфраструктуре. На линии фронта тем временем наши мотострелки и десантники успешно выбивают противника из курского приграничья и освобождают населённые пункты в ДНР. Группировку противника берут в окружение юго-западнее Дзержинска. Серьёзное продвижение - и под Купянском.

Населенный пункт Разлив в Донецкой народной республике - под контролем российской армии. Минобороны сегодня опубликовало кадры, как проходило освобождение села. Наступление велось юго-западнее ранее освобожденного Константинополя. Подразделения группировки "Восток" шли небольшими группами.

Также один из бойцов постоянно следил за обстановкой в воздухе - дроны противника пытались сорвать штурм, но тщетно. Блиндажи и опорные пункты ВСУ забрасывали гранатами, поддержку оказывали и артиллерия.

Успешно продвигаются подразделения группировки "Восток" и на других участках своей зоны ответственности. Артиллеристы танкового соединения группировки "Центр" уничтожили орудие противника на Красноармейском направлении. Огонь вели из самоходной установки "Гиацинт - С". При корректировке от оператора разведывательного беспилотника потребовалось всего несколько выстрелов.

А это уже ударные дроны летят в сторону позиций врага. Для уничтожения пункта управления беспилотниками, личного состава и техники ВСУ в Харьковской области используются БПЛА самолетного типа "Молния" - техника новая и совершенная.

На Краматорско-Дружковском направлении по укреплениям ВСУ ударили расчеты РСЗО "Град" Южной группировки войск. Уничтожены боевая техника и склад боеприпасов противника.

А это наши "Грады" бьют по врагу в Курском приграничье. Поражены цели в Сумской области Украины. Потери противника составили до 70 военнослужащих. Уничтожены боевая бронированная машина, четыре автомобиля и склад боеприпасов.