Киев рассчитывает, что сможет скрыть от США удары по российским энергообъектам. Об этом сегодня заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она добавила, что Украина недооценивает новую американскую администрацию. Москва, в свою очередь, будет способствовать росту осведомленности по всему миру, информируя дипломатов и международные организации. Главарь киевского режима тем временем пытается представить партнерам искаженную картину действительности и умоляет Европу помочь всем, чем может.

Подробнее – в репортаже