Захарова: Киев полагал, что сможет скрывать реальность от Трампа

Киев рассчитывает, что сможет скрыть от США удары по российским энергообъектам. Об этом сегодня заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она добавила, что Украина недооценивает новую американскую администрацию. Москва, в свою очередь, будет способствовать росту осведомленности по всему миру, информируя дипломатов и международные организации. Главарь киевского режима тем временем пытается представить партнерам искаженную картину действительности и умоляет Европу помочь всем, чем может.

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