Израиль расширяет операции в секторе Газа. По заявлению министра обороны страны, новые захваченные территории станут частью буферной зоны.

Этим утром под удар попал лагерь беженцев Нусейрат в центральной части анклава. Жертвами стали 16 человек. Десятки тысяч людей бегут из смертельно опасных районов. Тель-Авив больше не поставляет электричество и блокирует поставки гуманитарной помощи.

Союзник еврейского государства - Вашингтон - бомбит Йемен. На рассвете авиаснаряды сбросили на тренировочный лагерь хуситов на западе страны. Накануне под обстрел попали медицинский центр и школа. Погибли трое. Повстанцы заявили, что за сутки три раза атаковали американскую группировку в Красном море во главе с авианосцем "Гарри Труман", а также сбили разведывательный беспилотник производства США.