В зоне бедствия в Мьянме продолжают работать российские спасатели

Почти до трех тысяч выросло число жертв землетрясения в Мьянме. Ещё свыше четырех с половиной тысяч пострадали. В зоне бедствия в Мандалае работают российские спасатели.

Они ведут разборы завалов вручную и с применением специального оборудования. А для поиска пострадавших задействуют эндоскопы, георадары, тепловизоры и акустические приборы. Чтобы оценить устойчивость конструкций, применяют беспилотники.

Всего к ликвидации последствий стихии привлечены более 260 человек. А с начала работ обследовано свыше 62 тысяч квадратных метров территории. Также развёрнут мобильный госпиталь. За помощью к нашим врачам уже обратились десятки пострадавших.

Напомним, группа российских специалистов была направлена в республику по поручению Владимира Путина.