Ученые приблизились к разгадке тайны частиц нейтрино

Таинственные космические сигналы огромной мощности из центра Млечного пути зафиксировали российские астрофизики. Открытие сделали с помощью отечественного телескопа, который размещён на дне озера Байкал. Учёные смогли поймать частицы нейтрино - они практически не взаимодействуют с материей и считаются одними из самых сложных объектов для наблюдений. При этом нейтрино могут рассказать о многих уникальных процессах, которые происходят в далёком космосе.

Что происходило во вселенной миллионы лет назад и как эволюционировали другие галактики? Возможно, в скором времени наши представления о космосе могут кардинально измениться. Сразу восемь мощных сигналов из Млечного пути засекли на Байкале российские ученые. Результаты опубликовали в научном издании Astrophysical Journal.

Нейтрино - или как их еще называют частицы - "призраки" за секунду пролетают в пространстве миллиардами, вот только следов не оставляют - движутся почти со скоростью света. Чтобы их заметить, нужна кристально чистая вода и мощный подводный телескоп, как наш на Байкале. Частицы сталкиваются с атомом воды, создавая слабые вспышки света. Телескоп их ловит, а уже ученые вычисляют их энергию и направление.

Нейтрино зародились еще во время Большого взрыва. По сути, каждая частица - это книга, которая несет в себе информацию о том, что вообще происходило и происходит в космосе. Например, частицы могут поведать о ядерных реакциях в звездах и планетах, о столкновении черных дыр.

Российские астрофизики установили очень важную деталь. Чаще и больше всего нейтрино прилетают именно из нашей галактики – Млечного пути. И не исключено, что изучение этих сигналов позволят науке приблизиться и к главному ответу на вопрос, который уже тысячелетиями задают люди – кто мы во Вселенной и как на самом деле она появилась.