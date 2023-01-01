Собянин поздравил сотрудников ГКБ №31 имени Савельевой с 55-летием больницы

70 тысяч пациентов ежегодно, свыше 40 тысяч операций, в том числе с применением передовых технологий. 31-й Московской городской клинической больнице имени Савельевой - 55 лет.

Об одном из флагманов столичной медицины рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин. В учреждении работает крупнейший травматологический комплекс, отделения сердечно-сосудистой хирургии, гинекологии, урологии. Есть также центры женского здоровья и перинатальный, где принимают более шести тысяч родов в год.

Экстренную и плановую помощь оказывают по самым современным стандартам. В 2023-м медучреждению присвоили имя выдающегося врача, академика РАН, Героя труда Галины Савельевой. Кроме того, это первая московская больница, коллектив которой награждён Орденом Пирогова.