ФСБ задержала готовившего теракт в школе жителя Удмуртии

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Удмуртии, который планировал теракт. По данным пресс-службы УФСБ по региону, мужчина намеревался устроить вооруженное нападение на одну из общеобразовательных школ Ижевска.

Как установило следствие, злоумышленник приобрел компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами, а также бутылок с зажигательной смесью. Мужчина, кроме того, планировал приобрести огнестрельное оружие. Он подготовил "манифест", в котором описал мотивы своих действий, передает ТВЦ.

Выяснилось, что 20-летний житель Ижевска является сторонником молодежного международного движения, которое признано террористической организацией. Его деятельность на территории России запрещена. Мужчина в составе группы лиц планировал устроить пожар и взрыв в одной из городских школ.