Настасья Самбурская: "Что ни возьми, все уже сыграла Юлия Снигирь"

Настасья Самбурская одна из самых востребованных актрис в отечественном кинематографе. В ближайшее время в прокат выйдет сразу несколько фильмов с ее участием. Помимо этого, артистка выступает в качестве певицы, снимается на телевидении, развивает собственный бренд одежды. Останавливаться на достигнутом она не собирается.

"Мне бы еще в сказке сняться или в историческом фильме. Друзья говорят: "Ты бы Салтычиху сыграла!" Но ее прекрасно сыграла Юлия Снигирь. "А еще Маргариту!" Но ее тоже сыграла Снигирь. Что ни возьми, все уже сыграла Юлия Снигирь", - со смехом сказала Самбурская.

Актриса уверена, что успеха добилась не только удачей, но и трудом. А еще она не пасовала перед трудностями и поднималась после провалов. В этом ей помогала вера в себя, передает "7 Дней". При этом Настасья не скрывает, что ради работы отказалась от счастья в личной жизни.

"Наверное, это был самый лучший мужчина, которого я встречала в жизни. Заботливый, внимательный, обладающий всеми самыми лучшими мужскими качествами. Но у меня начался мой поток, карьера пошла вверх, и я поняла, что не могу сейчас отказаться от этого в пользу семьи. Не готова. К тому, чтобы было так, как теперь, я шла 20 лет. И не знаю, сколько это продлится... И мне пришлось с ним расстаться. Он давно не мальчик, ему нужно было здесь и сейчас рожать детей. Возможно, я пожалею, но это мой путь и мой выбор", - заключила актриса.