Генпрокуратура помогла тысячам бойцов СВО получить выплаты

Генпрокуратура России, вместе с фондом "Защитники Отечества" устраняет сбои в организации лечения, реабилитации и трудоустройства участников специальной военной операции. Прокуроры добивались применения единых мер поддержки для участников СВО, назначения положенных выплат независимо от их статуса, в беззаявительном порядке, сообщил генпрокурор России Игорь Краснов.

Генпрокурор выступил в Совете Федерации. Краснов сообщил, что тысячи участников специальной военной операции по требованиям прокуроров получили надбавки. Надбавки назначались за активные боевые действия, уничтожение и захват военной техники противника. В результате, по словам Краснова, скорректировано почти 3 тысячи правовых актов региональных органов власти.

Генпрокурор признал: его ведомство, к сожалению, ежедневно продолжает получать жалобы о проблемах с выплатами, медицинской помощью, протезированием, доступностью региональных льгот. Каждое такое обращение генпрокурор берет под личный контроль, приводит слова Краснова ТАСС.