"Когда из машины после аварии вылез, Ефремов улыбался": актер Назаров заявил о вседозволенности

Буквально через неделю, 9 апреля, Михаил Ефремов выйдет на свободу по УДО. По мнению продюсера Евгения Морозова, без работы знаменитый актер не останется. Он уверен, что народ поверил в искреннее раскаяние артиста. К тому же он безусловно талантлив.

"Сейчас, после возвращения, Ефремов станет самым кассовым актером. Ассоциация продюсеров решила поддержать Мишу, под него уже расчищают место в новых сериалах, вводят туда нового героя, чтобы у Ефремова была работа. Первый съемочный день у Миши будет в мае. Гонорар Ефремову уже назначен - два миллиона 500 тысяч рублей за съемочный день", - заявил Морозов.

Он подчеркнул, что это больше, чем у самых топовых артистов, - Дмитрия Нагиева и Сергея Бурунова. Однако не все в восторге от возвращения Михаила Ефремова. Так, известный актер Юрий Назаров высказал такое мнение "КП":

"Ефремов жил как мажор. Ему все можно было. И даже когда из машины после аварии вылез, улыбался. Понятно, что убивать он никого не собирался. Вляпался в историю по дури. Он всегда выпивал, хулиганил. Самое главное не то, вернется он в профессию или нет. Вернется, думаю. Талант там есть. Главное, чтобы он человеком стал".

Ранее сообщалось, что после освобождения Михаил Ефремов собирается в первую очередь заняться своим здоровьем. Во время пребывания в колонии у него обострились некоторые заболевания, в том числе хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Возвращаться в кино или на сцену артист пока и не думает.