Ночные удары ВС России по Харькову серьезно нарушили планы ВСУ пойти на прорыв в Белгородскую область. Уничтожены военные производства, а также пункты временной дислокации бандеровцев и иностранных наемников, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По данным местных наблюдателей, накануне в Харькове резко увеличилось количество военных, в том числе иностранных наемников. Многие из них говорят на английском. Украинские военные - те, кто проходил обучение в странах НАТО и тренировался под руководством иностранных инструкторов.

Ночью город подвергся серийным ударам. Как сообщило подполье, 9 беспилотников прилетели в район Сортировки. Целями стали складские помещения и цеха, в которых производились детали для дронов и их сборка. На фотографиях видны поврежденные многоэтажные офисные здания, на двух кадрах видно попадание в здание, напоминающее отель с рестораном.

Харьковские медики сообщают, что после ночных ударов в хирургию и реанимацию доставили 13 иностранных граждан. Лечением занялись прибывшие медики из Чехии или Словении. По мнению Лебедева, удары, возможно, сорвут планы противника на прорыв в Белгородскую область – либо заставят его спешить и ошибаться.