Что делать, если нашел на улице банковскую карточку

В последнее время участились случаи, когда граждане находят в общественных местах бесхозные банковские карты. Эксперты Роскачества рассказали, что делать в таких ситуациях. Точно чего нельзя делать с находками такого рода, так это пытаться снять деньги или совершать покупки, потому что это уголовно наказуемо. Также не нужно искать владельца в социальных сетях или хранить карту у себя.

Лучшим вариантом будет сообщить о находке в банк, который, как правило, блокирует карту и может попросить вас ее уничтожить.

"Но вообще, если вы нашли не одну карту, а кошелек или сумку, то лучше не ждать, а сообщить об этом в полицию, потому что не исключено, что в данном случае речь идет не о потере, а о краже", - сообщили эксперты RT.

Ранее Владимир Путин утвердил закон о защите россиян от кибермошенников. Благодаря новому закону россияне получат инструменты для защиты от мошенников. В частности, пользователи смогут отказаться от рекламных обзвонов и сообщений, а все звонки от компаний будут маркироваться. Кроме того, пользователи получат возможность ввести запрет на оформление сим-карты без личного присутствия. А уже полученные сим-карты нельзя передавать третьим лицам - исключение из этой нормы составят только члены семьи. Госорганам и банкам запрещается связываться с гражданами через иностранные мессенджеры.