Путин поручил образовать Службу по вопросам иностранцев в составе МВД

Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев появится в составе МВД России. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на сайте Кремля.

Цель указа - совершенствование государственного управления в сфере миграции. Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан будет создана на базе Главного управления по вопросам миграции МВД. Обеспечить проведение необходимых мероприятий должен в трехмесячный срок министру внутренних дел России.

Генпрокурор Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации, сообщил, что генпрокуратура выявила значительные упущения в работе полиции при миграционном контроле. По его словам, миграционный фактор влияет на распространение терроризма.