Семья не может поделить наследство Василия Уткина

Василий Уткин умер 19 марта 2024 года. Сообщается, что у комментатора оторвался тромб. Сейчас же стало известно, что семья не может поделить наследство журналиста.

Из имущества у Уткина было три автомобиля, в Подмосковье имелся трехэтажный дом с бассейном, который, по словам самого комментатора, был куплен примерно за миллион долларов. Также Уткин был владельцем квартиры в Хамовниках площадью 46 квадратных метров.

По закону все имущество должно было перейти кровным родственникам, детей у Василия Уткина не было. Очевидно, как и завещания, потому что в картотеке судов появилось наследственное дело комментатора. Как передает Mash на спорте, дело инициировали родители журналиста. Интересно, что в беседе с изданием мать Уткина заявила, что ни о каком деле не знает.