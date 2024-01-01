Собянин утвердил приоритеты развития транспортной сферы Москвы

Столичные власти утвердили приоритеты развития транспортного комплекса Москвы на этот год. Особое внимание будет уделено развитию метрополитена — подземка получит 272 вагона "Москва-2024"; расширению трамвайной сети, обновлению подвижного состава на МЦД и Ярославского направлении железной дороги.

Также Сергей Собянин в числе приоритетов назвал подготовку к запуску первого беспилотного поезда метро на БКЛ и замену подвижного состава на Замоскворецкой ветке.

Обновят и наземный транспорт — город получит 650 электробусов, 50 трамваев и больше 30 поездов "Иволга".

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