Матвиенко поблагодарила Генпрокуратуру за адресную помощь гражданам

Почти 600 украинских боевиков, в том числе около 100 командиров ВСУ, осуждены в России. Речь о неонацистах, которые совершали преступления против граждан нашей страны.

Об этом заявил сегодня генеральный прокурор Игорь Краснов. Он выступил в Совете Федерации с ежегодным докладом. Приговоры также вынесли в отношении 200 участников националистических формирований.

В настоящее время возбуждено более 6 тысяч уголовных дел по фактам применения киевскими боевиками и наёмниками запрещённых средств ведения войны. Особое внимание прокуратура уделяет и борьбе с необоснованным ростом цен в регионах. Только за прошлый год сотрудники ведомства вынесли почти 10 тысяч предостережений из-за удорожания продуктов и лекарств.

Также масштабные проверки прошли в сфере образования. По итогам доклада, председатель Совфеда Валентина Матвиенко отметила оперативную работу прокуроров и поблагодарила за адресную помощь гражданам.

При всём том многообразии проблем и вопросов, которым приходится заниматься прокуратуре, вопросы защиты людей - они всегда есть на первом месте. Хочу поблагодарить за то особое внимание к обращениям граждан, жалобам граждан, а главное - деятельное внимание, что ни одна жалоба, ни одно обращение в адрес органов прокуратуры не остаются без внимания", - отметила Матвиенко.