"Вы - наша последняя надежда": Барановская обратилась за помощью к Малышевой

Юлия Барановская не только сидит в студии программы "Мужское/Женское", но и часто ездит по стране с командировками. Телеведущая не скрывает, что нередки случаи, когда ей ставят препоны в выполнении журналистского долга. Однако отступать Барановская не намерена. Она объяснила:
"Потому что я часто слышу фразу: "Вы - наша последняя надежда". А это огромная ответственность".
Однако популярная ведущая не скрывает, что бывают ситуации, когда ей самой требуется помощь. И тогда она обращается за поддержкой к своей коллеге, теледоктору Елене Малышевой. Юлия Барановская рассказала в свежем интервью Teleprogramma.pro, как та помогла не только ей, но и ее друзьям.
"Она - мегачеловек с большим сердцем и всегда готова помочь, если нужен какой-то врач. Я знаю, что могу ей написать или позвонить в любое время суток, она всегда откликнется. Много раз Елена Васильевна помогала рекомендацией, успокаивала. Я могу дать ее телефон своим друзьям, когда у них проблемы со здоровьем. Она лично с каждым поговорит, успокоит, все объяснит. А недавно очень помогла моей маме, когда у нее возникли проблемы со спиной. Елена Васильевна всю ситуацию держала на контроле. В итоге маме сделали операцию, сейчас она проходит реабилитацию".