"Вы - наша последняя надежда": Барановская обратилась за помощью к Малышевой

Юлия Барановская не только сидит в студии программы "Мужское/Женское", но и часто ездит по стране с командировками. Телеведущая не скрывает, что нередки случаи, когда ей ставят препоны в выполнении журналистского долга. Однако отступать Барановская не намерена. Она объяснила:

"Потому что я часто слышу фразу: "Вы - наша последняя надежда". А это огромная ответственность".

Однако популярная ведущая не скрывает, что бывают ситуации, когда ей самой требуется помощь. И тогда она обращается за поддержкой к своей коллеге, теледоктору Елене Малышевой. Юлия Барановская рассказала в свежем интервью Teleprogramma.pro, как та помогла не только ей, но и ее друзьям.