Московский школьник Матфей Юрасов победил на первенстве мира по шахматам

Гроссмейстер в 12 лет! Московский школьник Матфей Юрасов одержал победу на первенстве мира по шахматам, которое завершилось в Сербии. Высокий уровень игры в напряжённой борьбе показали более 400 юных гениев со всех континентов, но безусловным лидером стал воспитанник школы имени Ботвинника.

В руках - кубок, в глазах - смущение. На пьедестале - Матфей Юрасов, 12-летний шахматист из Москвы стал чемпионом мира. Но большим достижением такое звание не считает:

"Когда я стану чемпионом мира среди мужчин, тогда возможно. А пока среди детей – ничего особенного".

Но что для юного гроссмейстера "ничего особенного", для российской шахматной школы – триумф. За звание лучших на первенстве мира в Сербии боролись 462 участника из 43 стран. Матфей победил в категории до 13 лет. И хоть был одним из лидеров, титул достался непросто. За каждой партией из комнаты трансляций напряженно следила вся российская делегация.

"У Матфея тоже такая ситуация была, что последнюю партию нужно было выиграть, чтобы точно занять первое место. Мы просто выглядывали постоянно, не идет ли он, не выиграл ли уже. И когда увидели его в коридоре, он говорит, выиграл, мы, конечно, кинулись его обнимать", - рассказала Ирина Закурдяева, женский международный гроссмейстер, преподаватель ДЮСШ им. М. М. Ботвинника.

Но почивать на лаврах даже лучшему в мире не положено. Снова перед глазами - клетчатое поле, тишину нарушает стук фигур. Действия быстрые, но каждый шаг продуман. Такие партии Матфей разыгрывает каждый день – по 6, а иногда и 8 часов - только так можно стать чемпионом. За спиной у мальчика – порядка 300 турниров, неоднократно он становился лучшим в России.

Любимой фигуры у чемпиона нет. Даже ферзь, который может ходить как угодно, в немилости. Уж слишком часто, признается Матфей, получал от него мат. Но поражения только закаляют. К новым поединкам на черно-белом поле боя шахматист готов. А вот к аплодисментам еще только предстоит привыкнуть.