На МКАД у грузовика на ходу отвалились два колеса

На 33-м километре у КАМАЗа на ходу отвалились сразу два задних колеса. На кадрах видно, как они решают сменить маршрут. Одно колесо начало двигаться в сторону обочины, а другое ударяется об легковушку, отлетает в отбойник и продолжает катиться по крайне левой полосе. Водителям пришлось применить экстренное торможение. К счастью, никто не пострадал.

На другом участке МКАДа, перед съездом на Гольяново, грузовик, перевозивший автомобильную резину и диски, попал в ДТП. В результате столкновения груз разлетелся по дороге. Водители сами стали откатывать колеса на обочину, чтобы освободить проезд. Пострадавших нет.