Волонтеры спасли более 15 кошек необычной породы из квартиры москвички

Грязь, зловоние и клопы. Москвичка разводила в своей квартире котов редкой породы - американский кёрл. Но о должном уходе не заботилась. В результате мини-питомник на Нижегородской улице стал кошмаром для всего дома. Часть животных удалось пристроить. А вот с другими не всё так просто. В чём проблема?

Крошечный, худой, без одного глаза — рыжий котенок элитной и редкой породы "американский кёрл" жалобно мяукает из клетки. Сейчас он в безопасности, но ещё совсем недавно сидел среди мусора. Он один из более чем 15 сородичей, которых спасли волонтёры из неблагополучной московской квартиры.

Хозяйка квартиры начала разводить кошек необычной породы около десяти лет назад. Объявления с её номером до сих пор можно найти в интернете. Котята американского кёрла за 5 тысяч рублей при средней стоимости породы от 25 до 40 тысяч. Видимо, цену компенсировали условиями содержания. И хотя саму квартиру внутри никто не видел, жильцы дома годами страдали от такого соседства.

Всё изменилось, когда в квартире сломалась входная дверь. Наружу вырвался концентрированный запах аммиака. В подъезд и на общий открытый балкон начали выбегать коты — больные, грязные и испуганные. Жильцы обратились за помощью к волонтерам. Тогда еще все предполагали, что в квартире не больше 4 кошек. Приехавшие зоозащитники были готовы к тяжёлой ситуации — но не к такому масштабу. Сначала они насчитали 13 животных, а потом обнаружили и других.

После переговоров удалось добиться подписания соглашения о передаче животных. Волонтеры сразу отвезли их к ветеринарам на обследование. У всех — серьезные заболевания: истощение, блохи, ушной клещ, инфекции слизистых, у некоторых — раковые опухоли.

Сестра хозяйки приехала разбираться и даже вызвала клининговую компанию, чтобы привести жилье в порядок. Мусор выносили мешками, сгнившую от кошачьих отходов мебель — на выброс. В самой квартире, по разным данным, оставались ещё от 4 до 9 котов. Но желания волонтеров забрать кошек родственница не поддержала. Она считает, что у зоозащитников корыстные планы, поэтому они намерено сгущают краски.

В итоге волонтерам удалось забрать ещё нескольких котов. Сейчас все спасенные животные находятся под присмотром ветеринаров. Для них ищут передержку, лечение и, главное, людей, которые смогут дать им то, чего у них никогда не было — дом и любящих хозяев.