Минобороны обвинило ВСУ в новых ударах по энергообъектам России

ВСУ планомерно наносят удары с применением беспилотников и артиллерии по российской энергетической инфраструктуре. Это происходит на фоне заявлений киевского режима о соблюдении ограничений на удары по энергообъектам, заявили в Минобороны России.

В военном ведомстве сообщили, что ВСУ дважды за минувшие сутки намеренно атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры. В ночь на 2 апреля в результате атаки украинского беспилотника на подстанцию филиала "Курскэнерго" в районе населенного пункта Клюква без электричества остались более1,2 тысячи потребителей в Курском районе.

Часом позже ВСУ намеренно обстреляли другой энергообъект филиала ПАО "Россети Центр" – "Курскэнерго". В результате произошел обрыв провода высоковольтной линии. Было прекращено электроснабжение более 300 бытовых потребителей в Курском районе.