Актриса Екатерина Семенова рассказала о болезни, которая с ней уже 40 лет

Екатерина Семенова дала новое интервью, в котором откровенно рассказала, что из-за постоянных диет и ограничений в питании заработала себе расстройство пищевого поведения. Справиться с недугом популярная актриса смогла только с врачебной помощью.

Сейчас, по признанию актрисы, у нее замечательные отношения с собственным весом. Дома у нее весов нет, она на них не вставала последние три года. При этом, подчеркнула Екатерина, она влезает в сценические костюмы, значит, сделала вывод актриса, с весом у нее все в порядке.

"РПП у меня случилось очень давно, около 40 лет назад. Хотя оно никуда не делось, ведь, войдя в твою жизнь, эта штука остается с тобой навсегда, но с ней можно научиться счастливо жить, что я и сделала: голодовок я себе больше не устраиваю, стресс не заедаю", - сообщила Семенова.

Отголоски болезни периодически дают о себе знать. Так, актриса призналась, что замечает у себя каждый лишний килограмм, однако успокаивает себя тем, что в этом нет ничего страшного, передает lady.mail.ru.

Ранее Екатерина Семенова призналась, что состоит в романтических отношениях с известным артистом. Однако его имени она решила не называть, чтобы не привлекать лишнего внимания. Однако о том, чтобы выйти замуж, по признанию артистки, и речи не идет.