Проект "Лица Победы" собрал уже более миллиона историй

Почти 200 человек сегодня принимают участие во всенародном историческом проекте "Лица Победы". Он посвящён сохранению памяти о подвигах в годы Великой Отечественный войны.

Сотрудники и студенты Высшей школы экономики передали в Музей Победы биографии своих родных и близких, которые боролись с фашизмом и мужественно переносили испытания в те страшные времена.

В числе героев - бойцы Красной армии, фронтовые медики, партизаны, труженики тыла и узники концлагерей. Всего проект "Лица Победы" собрал уже свыше миллиона историй. Участвовать в нём может любой желающий.