Подразделения группировки российских войск "Север" продолжают наступление в Курской области. В результате нанесено поражение формированиям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня, сообщили в Минобороны.

Удары авиации и артиллерии нанесены по скоплениям живой силы и техники противника в курском приграничье. Кроме того, поражены соединения ВСУ в Сумской области.

Потери украинских формирований за сутки составили более 150 военнослужащих. Уничтожено восемь автомобилей и два пункта управления беспилотниками. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 71 570 военнослужащих, 403 танка и 329 боевых машин пехоты.