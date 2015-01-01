Режиссер Астрахан рассказал об Ольге Понизовой: "Она ведет замкнутый образ жизни"

Актриса Ольга Понизова работала в Театре Луны и Театре юного зрителя. Она снималась во многих фильмах и сериалах. Известность к Ольге Понизовой пришла после фильма "Все будет хорошо" Дмитрия Астрахана.

8 марта артистка отметила день рождения. Ей исполнился 51 год. Однако в последнее время о ней практически ничего неслышно. Она не снимается в кино, не играет в театре, не участвует в записи программ на телевидении, не посещает светские мероприятия. Что сейчас происходит с Понизовой, остается только догадываться.

"Вы знаете, я с ней не общаюсь. Но не потому, что не хочу. В ее жизни случились события, из-за которых она теперь нелегко идет на контакт. Она ведет довольно замкнутый образ жизни. Я не очень знаю, что с ней. Думаю, что это связано со смертью сына", - рассказал Дмитрий Астрахан aif.ru.

Напомним, что единственный наследник Ольги Понизовой, сын Никита, погиб в автомобильной катастрофе летом 2015 года. Ему было всего 20 лет. Похороны прошли тихо. Говорят, Ольга Понизова держалась стойко и попросила всех присутствующих не плакать, чтобы не тревожить душу сына.

Отметим, что актриса родила ребенка от ведущего и режиссера Андрея Челядинова. После их развода сын остался жить с Понизовой.