Согласованный с Вашингтоном мораторий на удары по энергообъектам Украины неукоснительно соблюдается Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что соглашение соблюдается, несмотря на нарушения соглашения украинской стороной.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров с министром обороны Андреем Белоусовым рассказал президенту России Владимиру Путину, что Украина не соблюдает мораторий на удары по энергоинфраструктуре, передает ТАСС.

Тем временем киевский режим продолжает атаковать объекты российской энергетики. В ночь на 24 марта Киев нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума. Среди ее акционеров - американские Chevron и ExxonMobil. 28 марта киевский режим ударом HIMARS уничтожил станцию. В Минобороны заявили, что все обязательства киевского режима - очередная уловка Зеленского.