Гороскоп на сегодня, 3 апреля, для всех знаков зодиака

Овны

Философский день! Даже вам сегодня захочется уйти вглубь себя и подумать о том, как все вокруг изменилось. А еще расстаться с какими-то ненужными вещами.

Тельцы

Пора пересмотреть, как вы подаете себя в социуме. Обновление профиля или отказ от привычных словечек может удивительным образом улучшить вашу репутацию.

Близнецы

Звезды предлагают сверить курс: вам точно по душе те цели, к которым вы идете? В карьере или бизнесе сейчас можно изменить направление – вы ничего не потеряете.

Раки

Хотите записаться на новый курс, получить еще одну профессию или навык? Отлично! Этой весной новые знания будут даваться вам легко. И вы тут же найдете им применение.

Львы

Пришла пора показать зрелое отношение к деньгам и обязательствам - это повысит уважение к вам. Перепишите устаревшие соглашения и пересмотрите свои роли.

Девы

Кто вы в отношениях и как вас воспринимает партнер? Возможно, вам захочется иначе проявлять себя в паре - быть мягче, душевнее или, наоборот, свободнее.

Весы

Время меняться! Вам пора обновить подпись в почте, фото на сайте или просто перестроить рабочий график так, чтобы он лучше отражал ваш образ жизни.

Скорпионы

Это день, когда можно смело отказываться от того, что больше не радует. Пусть в вашей жизни и календаре найдется больше места для отдыха и удовольствий.

Стрельцы

Семейные, домашние темы выходят на первый план. Представителям знака рекомендуется изменить что-то в интерьере, а может даже - и в ролях внутри семьи.

Козероги

Если вы что-то давно хотели сказать - сейчас самое время: то, как вы выражаете мысли, формирует ваш образ в глазах других. Измените подачу и вас услышат.

Водолеи

Вы когда-нибудь задумывались о том, что ваши отношения с деньгами говорят о вас? Сейчас самое время стать серьезнее и наладить финансовую стабильность.

Рыбы

Ретро Венера подговаривает вас изменить имидж - не потому что "надо", а потому что вы выросли из старой версии себя. Устройте себе "модный приговор"!