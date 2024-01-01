Таранин предложил обложить холостяков налогом на бездетность

бывший депутат Госдумы Виктор Таранин на полях Московского экономического форума предложил обязать российских холостяков платить налог на бездетность. Он сообщил, что в стране проживают десятки миллионов неженатых мужчин, которые считают, что "все для себя" и "никому ничего не должен". По мнению Таранина, такой подход наносит вред, и его следует пересмотреть.

Он решил "кардинально решить вопрос": ввести налог на бездетность порядка 20% от зарплаты, передает NEWS.ru.

Отметим, что в конце 2024 года был проведен опрос об отношении россиян к налогу на бездетность. Социологи выяснили, что 67% респондентов в той или иной степени относятся к такому налогу отрицательно, а положительное отношение к нему декларируют 24%.

Среди опрошенных доминирует мнение, что налог на бездетность никак не отразится на демографической ситуации в стране (66%). При этом 26% респондентов полагают, что налог будет способствовать повышению рождаемости, хотя 18% говорят о незначительном эффекте. Из участников исследования 42% считают, что никто не должен платить налог на бездетность. 8% предлагают возложить эту обязанность только на мужчин, 7% — на семейную пару, 6% — на каждого бездетного гражданина.