Жан-Клод Ван Дамм оказался в центре сексуального скандала. Его имя фигурирует в деле о международной преступной группе, занимавшейся торговлей людьми.

Знаменитого актера подозревают в интимных связях с пятью девушками, которых принуждали к занятиям проституцией. Среди них есть и несовершеннолетние. Все пострадавшие - гражданки Румынии. Эта страна, по сообщению местной прессы, и ведет расследование.

События, как предполагается, произошли в Каннах 10 лет назад, но только сейчас одна из женщин подала заявление на 64-летнего артиста. По версии следствия, сутенером выступал владелец модельного агентства. Его группировка функционировала в Евросоюзе и Канаде.

Три года назад на предпринимателя завели уголовное дело, которое пока не завершено. В связи с разбирательством против Ван Дамма полицейские проводят допросы и устанавливают обстоятельства происшествия. В последние годы обвинения в домогательствах и насилии выдвигали против многих знаменитостей. В центре секс-скандалов оказались голливудский актер Кевин Спейси, оперный певец Пласидо Доминго и звезда французского кино Жерар Депардье.