Пытавшихся пробраться к "Буранам" испанцев задержали на Байконуре

Трое граждан Испании и один гражданин Австралии задержаны на космодроме Байконур. Иностранцы пытались пробраться к зданию с советскими многоразовыми кораблями "Буран".

Как уточнил источник агентства РИА Новости, нарушителей задержали ночью в районе монтажно-заправочного комплекса кораблей "Буран". Сейчас задержанных допрашивают.

Корабль "Буран" совершил свой первый и единственный орбитальный испытательный полет 15 ноября 1988 года. Все операции выполнялись в автоматическом режиме. Программа создания многоразовой космической системы "Энергия-Буран" стала самым масштабным космическим проектом в истории страны.